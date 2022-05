Inceneritore di Gioia Tauro: Alessio chiama sindaci, vescovo e presidi

A seguito dell’incontro con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nel corso del quale è stata ribadita l’intenzione di proseguire nella decisione del raddoppio dell’inceneritore di contrada Cicerna, il sindaco Aldo Alessio ha convocato per mercoledì 18 maggio, a partire dalle 17.30, una riunione operativa alla quale sono stati invitati tutti i sindaci dei comuni della Piana, il vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, mons. Francesco Milito e i dirigenti scolastici degli Istituti cittadini.

Nell’occasione si discuterà delle azioni di protesta da intraprendere per contrastare la scelta della Giunta regionale di proseguire nel raddoppio dell’impianto, «che appare – ha evidenziato Alessio – incomprensibile e deleteria per il nostro territorio».

Come si ricorderà, le posizioni espresse al tavolo regionale erano rimaste divergenti e lontane: dalla riunione era si iniziato un dialogo istituzionale ma, durante la discussione, a tratti con toni anche accesi, le differenze tra le parti sono rimaste integre.

I sindaci del territorio e la Città Metropolitana, da parte loro, hanno fatto diverse proposte alternative – tra cui l’efficientamento tecnologico di una terza e quarta linea per dismettere definitivamente le prime due, ormai obsolete – al fine di scongiurare un raddoppio considerato dannoso.

