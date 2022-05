Reggio, una imbarcazione con 55 migranti diretta in zona porto

È diretta al porto di Reggio un imbarcazione con a bordo 55 migranti di diverse nazionalità. La macchina dei soccorsi e dell'accoglienza si è rimessa in moto. La Protezione Civile cittadina ha riorganizzato le attività affinché le operazioni di sbarco e accoglienza possano svolgersi in sicurezza. Al vaglio delle istituzioni i possibili siti in cui dare accoglienza ai migranti. È probabile che per fare fronte all'emergenza possa essere utilizzato un impianto sportivo.

