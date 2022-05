Melicucco, scontro tra due auto sulla "Jonio-Tirreno": un morto e tre feriti

Grave incidente sulla strada statale 682 SGC “Jonio-Tirreno”,al km 4,480, nei pressi di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento, due autovetture, una Fiat Uno grigia e una Volkswagen Passat nera, si sono scontrate. L'impatto ha causato il decesso di una persona e il ferimento di altre tre. La persona deceduta è Luciano Tripodi, 57 anni, di Cittanova, imbianchino, padre di tre figli, che si trovava a bordo della Fiat Uno. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Polistena che, tra l'altro, ha estratto uno dei feriti dalle lamiere della Fiat Uno e lo ha affidato alle cure dei sanitari del servizio medico d'urgenza "118" che, viste le gravi condizioni, hanno trasportato il ferito in ospedale a Reggio Calabria grazie all'intervento immediato dell'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri feriti sono stati trasportati in ambulanza dal “118” al pronto soccorso dell’ospedale di Polistena. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell'incidente pure gli agenti della Polizia Stradale di Siderno che hanno effettuato i rilievi coadiuvati dai vigili del fuoco. La strada è rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni con il traffico che è stato deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. La transitabilità è stata ripristinata dal personale Anas non appena è stato possibile.