Bovalino, colto da attacco cardiaco il candidato a sindaco Rimini: è in terapia intensiva

Massimo Rimini, candidato a sindaco di Bovalino, versa in condizioni serie al Gom di Reggio Calabria dopo essere stato colto da un attacco cardiaco stamattina nella sua abitazione. Rimini, che si presenta alle elezioni sostenuto dalla lista civica "SiAmo Bovalino", è stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza ed è ricoverato in terapia intensiva. In segno di solidarietà il sindaco uscente e suo avversario Vincenzo Maesano ha sospeso per oggi la campagna elettorale.

