Musica per il riscatto dalle mafie, Delianuova omaggia la memoria

Ieri ricorreva il trentesimo anniversario della strage di Capaci nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. In tutta Italia si sono tenute solenni cerimonie di commemorazione.

Un drammatico ricordo che si è trasformato in un’occasione per trarre forza e ispirazione dall’esempio di chi ha sacrificato la propria esistenza per sconfiggere Cosa Nostra. E sarà lo stesso tragico destino, a distanza di poche settimane tra maggio e luglio 1992, ad accomunare Falcone e Paolo Borsellino, restituendoli alla Storia.

L’associazione culturale “Nicola Spadaro” e l’Istituto comprensivo di Delianuova, in sinergia, per onorare la drammatica ricorrenza hanno organizzato il “Concerto del 30. anniversario della strage di Capaci”, che si terrà stamani alle ore 10.30 nel cortile antistante la scuola. L’evento vedrà come assoluta protagonista l’Orchestra giovanile di fiati “Giuseppe Scerra” oltre all’Orchestra dell’Istituto comprensivo, con la direzione del maestro Gaetano Pisano.

Un appuntamento di rilevante valore artistico, che metterà in vetrina emergenti espressioni musicali della provincia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata