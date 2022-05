Ultimati oltre 300 carotaggi. Svolta per il Lido comunale di Reggio?

«Entro il 30 maggio consegneremo alla Soprintendenza l’esito degli oltre 300 carotaggi eseguiti sulla struttura. Dopo si deciderà come procedere». Un punto fermo da cui ripartire per il secondo tempo del Lido comunale. L’assessore ai Lavori pubblici, Rocco Albanese indica uno degli ultimi step prima dell’avvio dei lavori. Almeno questa è la speranza. «Sulla base dei dati emersi dalle indagini sui diversi punti della struttura decideremo ci concerto».

Sondaggi che hanno valutato la staticità delle strutture, Torre Nervi compresa. Una volta ultimati questi interventi la palla passa alla Soprintendenza che si occupa del progetto e dei finanziamenti. Se gli esiti delle verifiche non dovessero essere conformi, infatti si dovrà procedere all’abbattimento di qualche ala della struttura.

Dopo anni di attesa adesso manca giusto questo importante elemento per aver un quadro più chiaro della situazione. E far partire gli interventi. L’operazione di riqualificazione è attesa ormai da tempo.

