Gioia Tauro, ennesimo incidente sul lavoro al Porto. Ricoverato in ospedale a Polistena

Un grave incidente si è verificato nella notte ad un operatore portuale, dipendente di una ditta esterna alla MCT, che si occupava del rizzaggio a bordo nave. Il lavoratore, A. M. le sue iniziali, si trovava a bordo della Msc Manya quando durante le operazioni di preparazione del materiale che assicura i container a bordo nave, per cause in corso di accertamento, sarebbe stato trascinato da un pesante tornichetto che con ogni probabilità ha fatto perdere l’equilibrio provocando la caduta.

Le notizie che giungono in queste ore relative alle condizioni del lavoratore non sono comunque preoccupanti, sembrerebbe infatti che lo stesso non sia in pericolo di vita. Soccorso e trasportato subito all'ospedale di Polistena, si sarebbe procurato l'inclinazione di due costole.

