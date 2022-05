I fondi Pon per celebrare i Bronzi di Riace conto alla rovescia per il programma

Un atto di indirizzo per celebrare il 50. anniversario dei Bronzi. L’esecutivo comunale nell’ultima seduta individua le risorse i canali di finanziamento da destinare all’evento atteso da tempo. A fine maggio Palazzo San Giorgio traccia le direttrici delle iniziative da mettere in campo per il compleanno speciale delle due opere risalenti al V secolo a.C. Evento che dovrebbe diventare, almeno questo è l’auspicio, un’attrazione capace di alimentare nuova curiosità attorno alle statue bronzee, considerate tra le testimonianze più significative dell’arte greca classica. Sculture che sono diventate un simbolo dell’identità della città.

