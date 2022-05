Sangue, si dona anche domenica ma a Reggio mancano... i trasfusionisti

Centri trasfusionali aperti anche domenica. La campagna straordinaria promossa dal Grande Ospedale Metropolitano di concerto con le associazioni di volontariato prosegue. I centro prelievi del presidio ospedaliero Morelli domenica mattina sono pronti ad accogliere potenziali nuovi donatori che nel corso della settimana sono impegnati con il lavoro e vogliono dedicare alla generosità una parte del loro tempo. La speranza è quella di riuscire a raggiungere quante più persone, visto che già si manifesta una riduzione della raccolta. Come spiegano la presidente e la vicepresidente dell'Adspem Fidas, Caterina Muscatello e Pinuccia Strangio, che ribadiscono quanto prezioso sia l'apporto dei volontari al sistema sanitario. «Ringraziamo i nostri donatori che non hanno fatto mai mancare la loro disponibilità e la loro generosità». Ma anche questa dedizione da parte di donatori storici potrebbe non bastare se non adeguatamente sostenuta.

