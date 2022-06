Bandiere Verdi in provincia di Reggio, sei “paradisi” per i bambini

È una Riviera dei Gelsomini “forza 6”. Tanti, infatti, sono i comuni locridei ad essersi aggiudicati, quest’anno, la Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri d’Italia alle migliori spiagge del Bel Paese per le famiglie con figli da 0 a 18 anni. Si tratta di Bianco, Bovalino, Locri, Roccella, Siderno e Caulonia; quest’ultima è l’unica nuova bandiera verde italiana, che realizza in una sola stagione l’accoppiata con la Bandiera Blu della Fee che, com’è noto, è riuscita anche quest’anno a Roccella e Siderno. Un buon viatico per una stagione balneare iniziata in anticipo, complici le condizioni climatiche più consone a un luglio inoltrato che all’inizio di giugno e che hanno spinto alcune amministrazioni, come Siderno, ad “allungare” le concessioni balneari, dal 1. giugno al 30 settembre. Sono cinque i requisiti per aggiudicarsi la Bandiera Verde: la presenza di spiaggia con sabbia, lo spazio tra gli ombrelloni per poter giocare, un livello dell’acqua che non diventi alto appena ci si immerge, la presenza degli assistenti di spiaggia e attrezzature dedicate ai bambini.

