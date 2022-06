Aeroporto, Confindustria Reggio non ci sta

È svanito sul nascere il sogno dei viaggiatori​ da e per il ​​ Piemonte. È stato, infatti, ​ cancellato il volo dall’aeroporto di Reggio Calabria a Torino, inizialmente programmato per l’estate 2022; salgono la rabbia e la preoccupazione degli imprenditori reggini. «Chiederò a nome di tutta la categoria​ un incontro urgente al presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto, eventualmente esteso anche all'intera​ giunta regionale, per discutere sulla situazione attuale e sul futuro del “Tito Minniti” dopo l'annuncio della compagnia aerea low cost Blue Air; l’ennesimo strappo che si è consumato sotto i nostri occhi», così il presidente di Confindustria Reggio, ing. Domenico Vecchio, esprimendo al contempo «grande amarezza e altrettanta preoccupazione per l’assordante silenzio della classe politica a tutti i livelli e senza distinzione di colore, che fa sospettare che sul futuro della Città Metropolitana di Reggio Calabria ci sia poco interesse o forse, ci sia un forte interesse ad affossarla sempre di più».

​Parole che lasciano​ poco spazio alle cerimonie, arrivando direttamente sul terreno concreto dell’agire: «Inviteremo il presidente Occhiuto al confronto perché possa essere trovata​ una soluzione che è quanto mai necessaria e dev’essere tempestiva per non aggiungere un’altra pagina di sofferenza alla storia dei trasporti reggini. Confindustria Reggio si adopererà affinchè sia data alla nostra ​ città l’attenzione che merita, frutto​ di una millenaria storia di cultura e laboriosità; senza fronzoli e senza farsi imbrigliare in assurdi giochi di potere che non potranno portare che danno al nostro territorio e al nostro tessuto economico. Tutto a vantaggio, ovviamente, delle altre realtà regionali».

