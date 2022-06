Melicuccà, né ricovero né... “taxi” per una bimba di 10 mesi

Sporgerò denuncia contro il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria». L’umore di Manuel Amaro, melicucchese padre di una bimba di appena dieci mesi affetta da interstiziopatia polmonare, non sembra trovare lidi su cui stemperare la rabbia.

Lo scorso sabato, l’ennesima odissea tra strutture sanitarie calabresi, lo ha costretto a ritornare all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma per un ricovero d’urgenza della figlia: quest’ultima, con la funzionalità dei polmoni ridotta al quaranta per cento, non ha retto autonomamente l’impatto con il Covid-19. Dalla diagnosi in poi, una corsa contro il tempo per mettere al sicuro la piccola e ridare serenità alla famiglia.

«Contratto il virus – ha spiegato Amaro – sin da subito la bimba ha manifestato crisi respiratorie. Ci siamo messi in contatto con i medici del “Bambin Gesù” i quali, conoscendo il suo stato di salute, hanno consigliato il ricovero immediato. Decidiamo, dunque, di recarci all’ospedale di Polistena. Alla luce delle criticità del caso, l’invito dei sanitari è quello di procedere con il trasferimento all’hub di Reggio Calabria, dove è presente un reparto specifico per questo tipo di patologie».

