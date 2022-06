Comune di Reggio, il Codacons chiede lumi sull’assenza dell’ufficio stampa

Due giorni fa è stato siglato il protocollo d’intesa tra Anci e Fnsi che punta a dare definitiva attuazione alla legge 150/2000.

Il Codacons ricorda che «per una pubblica amministrazione locale - ha detto Decaro - l'interlocuzione costante con i mezzi d'informazione è la premessa ineludibile di un corretto e trasparente contatto con i cittadini. In un'epoca di affollamento informativo e di difficoltà nel distinguere tra notizie attendibili e no, è importante che la funzione di ufficio stampa venga affidata a ogni livello della pubblica amministrazione a giornalisti professionisti, qualificati e preparati». Lorusso ha ricordato che attualmente negli uffici stampa pubblici lavorando circa 2.500 giornalisti. Il rinnovo del protocollo fra Anci e Fnsi rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la compiuta regolamentazione dell'attività degli uffici stampa nei Comuni grandi e piccoli. L'accordo recepisce anche i principi dell'intesa sottoscritta fra Aran, organizzazioni sindacali della pubblica amministrazione e Fnsi, entrata definitivamente in vigore ad aprile scorso. In questo modo sarà garantita ai giornalisti l'autonomia professionale e riconosciuta la possibilità di accedere all'assistenza sanitaria della Casagit" su base volontaria.

