Università Mediterranea di Reggio, a luglio le votazioni per eleggere il nuovo rettore

Il decano prof. Feliciantonio Costabile ha indetto le consultazioni per l'elezione del Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- 18 luglio - prima votazione;

- 19 luglio - eventuale seconda votazione;

- 20 luglio - eventuale terza votazione.

In caso di mancata elezione alla terza votazione, si procederà al ballottaggio ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 17 dello Statuto di Ateneo, che si terrà il 22 luglio 2022. Le votazioni avranno luogo nei locali dell’Università Mediterranea, in via dell’Università n. 25, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Il mandato ha la durata di sei anni e decorrerà dalla data della nomina da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca.

