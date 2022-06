Lido comunale, a Reggio ancora ritardi sui carotaggi della struttura

Dovevano essere consegnati alla soprintendenza entro il 31 maggio. Ma gli esiti dei carotaggi non sono mai arrivati. E questo fa slittare ancora l'avvio degli interventi per il Lido Comunale. Eppure questa volta sembrava che fosse davvero la volta buona. per avere un quadro completo sulla struttura dello storico stabilimento balneare erano stati disposti degli esami, pare che dai 150 inizialmente previsti, si sia arrivati poi a 300 per esigenze di sicurezza. E questo incremento di indagini ha generato anche un aumento dei costi. Sarà per questo che i tempi annunciati dagli amministratori di Palazzo San Giorgio non sono stati rispettati?

Sulla base dei dati emersi dalle indagini sui diversi punti della struttura si deciderà come procedere. Sondaggi che hanno valutato la staticità delle strutture, Torre Nervi compresa. Una volta ultimati questi interventi la palla passerà alla Soprintendenza che si occupa del progetto e dei finanziamenti. Se gli esiti delle verifiche non dovessero essere conformi, infatti si dovrà procedere all’abbattimento di qualche ala della struttura.

Lo spirito di sinergica collaborazione tra le due istituzioni sembrava una buona premessa affinché questa operazione potesse davvero uscire dalle paludi, una volta per tutte. Ma si dovrà attendere ancora, anche se le scadenze non sono proprio un elemento rassicurante. Entro il 2023 si dovrà procedere se non si vuole correre il rischio di vedere andare in fumo i finanziamenti.

L’imperativo è fare presto. Il 2023 arriva in fretta.

