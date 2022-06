Il Comune di Taurianova salda i debiti. Scongiurato... il buio

Arriva un sollecito urgente da parte di Enel Energia e il Comune di Taurianova corre ai ripari per adempiere al pagamento di diverse fatture risalenti alla fine del 2020.

Con deliberazione del settore tecnico dello scorso 16 giugno, si è predisposto il versamento delle somme dovute dall’Ente in materia di edifici scolastici e acquedotti.

«È pervenuta a questo settore – si legge nel documento – una diffida ad adempiere come preavviso di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto, relative alla fornitura di gas metano e di energia elettrica, trasmessa dalla società Enel Energia relativamente alle utenze del Comune di Taurianova».

In questo senso, prosegue la determina, «si deve provvedere urgentemente al pagamento delle fatture richiamate nella diffida, anche al fine di evitare la perdita di alimentazione o la risoluzione dei contratti, per una spesa complessiva di 194mila e 650 euro».

Le somme stanziate per la liquidazione delle fatture sono state contabilizzate nel bilancio dell’anno corrente.

