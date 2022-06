Operaio cade da ponteggio a Cittanova: è grave

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi. Un giovane operaio durante l’espletamento dell’attività lavorativa in un cantiere situato nel quartiere Barletta è caduto da un ponteggio pesantemente al suolo.

Immediato l’allarme, forte l’apprensione dei colleghi di lavoro: l’uomo precipitato da una considerevole altezza è rimasto al suolo privo di sensi, senza dare alcun segnale di ripresa. Allertati i soccorsi, i medici del 118 intervenuti sul posto, resisi subito conto della gravità della situazione per le ferite riportate dall’uomo, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. In attesa dell’arrivo dell’eliambulanza, i medici hanno praticato le manovre salvavita monitorando i parametri vitali, riuscendo ad avere qualche segnale di ripresa dell’infortunato, le cui condizioni continuavano però a destare forti preoccupazioni.

