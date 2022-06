Paura a Siderno, cinque incendi minacciano alcune contrade. Il sindaco: "Non uscite di casa"

Sono cinque gli incendi di vaste proporzioni in corso nell’area collinare di Siderno. Il principale è scoppiato in contrada Larone a Siderno Superiore e la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha già inviato due squadre sul posto. L’amministrazione comunale ha altresì allertato la Protezione Civile Regionale e Calabria Verde, invitando i cittadini a non uscire di casa, se non per necessità primarie. La temperatura intorno ai 37° è inferiore a quella percepita, visto che il vento che soffia da Nord-Ovest (che supera i 21 Kmh) sta diffondendo aria ancora più calda che nel centro cittadino ha superato i 40°.

