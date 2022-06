Reggio Calabria, avevano aggredito una pattuglia della polizia: individuati i due responsabili

A seguito di apposita attività info investigativa la Polizia Locale di Reggio Calabria ha individuato e deferito all'autorità giudiziaria i due uomini che lo scorso 14 giugno hanno aggredito e minacciato una pattuglia in servizio in un quartiere della zona nord della città.

"Grazie ad alcune videocamere di sorveglianza immediatamente visionate - ha informato in una nota la Polizia Locale reggina - e in seguito a ulteriori accertamenti delle banche dati in uso, si è riusciti nel giro di pochi giorni a dare un nome e un volto ai soggetti interessati ai fatti delittuosi. Uno di essi risulta gravato da numerosi procedimenti penali e di polizia anche della stessa indole. Le ipotesi di reità dovranno essere ovviamente vagliate dalla competente autorità giudiziaria atteso il principio costituzionale di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di reità".

© Riproduzione riservata