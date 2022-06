Villa San Giovanni, il futuro del porto si scrive adesso. Primo approccio Caminiti-Mega

Focus sulla programmazione strategica, sugli interventi in corso e quelli in progettazione per i porti di Reggio Calabria, Saline e Villa San Giovanni. Soprattutto su quest’ultimo, in particolare, si concentra un cospicuo impegno di spesa da parte dell’Autorità portuale dello Stretto. Nella fattispecie oltre 35 milioni di euro, così come già illustrato dal presidente dell’AdSP, Mario Mega, dal segretario generale dell’Autorità di sistema, Domenico Latella, e dal componente del Comitato di gestione Alberto Porcelli. Un approfondimento molto dettagliato, durante il quale sono stati esplicati tutti gli iter che interesseranno le infrastrutture e che, alla luce delle opere previste, andranno ad incidere sensibilmente sul sistema portuale.

La cifra più rilevante destinata all’approdo villese riguarda i 30 milioni di euro che serviranno alla realizzazione di due nuovi ormeggi per le navi traghetto, ricavati ampliando l’attuale banchinamento del porto, di quattro ormeggi per i mezzi veloci e di una stazione marittima che consentirà una migliore gestione dei flussi dei passeggeri pendolari dello Stretto, favorendo un agevole collegamento diretto con la stazione ferroviaria. Significativi anche i quattro milioni di euro che, invece, saranno destinati a lavori di risanamento dello scivolo “0”, in risposta ad una razionalizzazione degli spazi e ad una maggiore sicurezza.

