Reggio, istituzioni sulle barricate contro l’esclusione dei 27 progetti

«Lascia assolutamente increduli la decisione di cancellare la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria dal masterplan dei Contratti istituzionali di sviluppo. Una circostanza che ci rammarica e ci indigna, soprattutto perché mortifica le istanze di un intero territorio, ma che purtroppo non ci sorprende».

A non essere sorpresi sono i consiglieri dei gruppi consiliari civici commentando la scelta del Ministero per il Sud e il ruolo avuto dalla Regione e dall’Agenzia per la Coesione «nell'escludere, deliberatamente, la più grande città della Calabria da una delle fonti di finanziamento più importante degli ultimi anni. In tempi non sospetti, infatti – ricordano i consiglieri –, il sindaco Giuseppe Falcomatà (oggi sospeso, ndr.) aveva messo in guardia sui pericoli insiti nell'impostazione di un bando che tendeva a penalizzare il nostro territorio favorendone altri. Per questo il taglio netto sui 16 progetti della Città Metropolitana e sugli 11 progetti del Comune, risuona sì come una beffa, ma non di certo come una sorpresa.

