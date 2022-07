Reggio: Vertenza Alival, l’arcivescovo Morrone in visita ai lavoratori

«La Chiesa è strutturata per la socialità. Sono venuto qui su invito dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali per ascoltarli dove quotidianamente si impegnano con il proprio lavoro», queste le parole dell’arcivescovo Fortunato Morrone ai lavoratori presenti in sede durante la visita di ieri mattina.

La presenza del vescovo ha voluto testimoniare la vicinanza della Chiesa reggina a quanti attraversano la crisi occupazionale in riva allo Stretto. In realtà, mons. Morrone si sta interessando alla vicenda Lactalis dagli albori delle difficoltà tra azienda e lavoratori avendo già incontrato i dipendenti, manifestando il proprio interesse nelle sedi istituzionali anche prima della visita di ieri mattina.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata