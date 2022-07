Reggio, esercitazione antisismica nell’area dello Stretto

«Ieri ho incontrato il presidente e il vicepresidente della Consulta regionale del Volontariato di Protezione Civile, Valentino Pace e Carmelo Benedetto, con i quali ho concordato sull’assurdità che i mezzi utilizzati dalla ProCiv per le attività di sicurezza e supporto collettivo siano soggetti al pagamento del bollo come se fossero mezzi privati. Mi sono subito attivato quindi facendomi promotore di varie interlocuzioni politico-istituzionali per far sì che trovi concretezza questa istanza pervenutami direttamente dalle associazioni del territorio».

A dirlo è l’on. Francesco Cannizzaro (FI), investito della questione dai rappresentanti territoriali della Protezione Civile, fresca di nuovo corso contrassegnato dalla rivoluzione Occhiuto e dallo straordinario lavoro del neo Direttore del Dipartimento, Domenico Costarella, impegnato nella Legge di riforma dell’organismo regionale.

«L’occasione della riforma di settore che il Direttore Costarella sta redigendo, mi agevola nel promuovere l’inserimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di tutte le associazioni di volontariato di protezione civile presenti in Calabria, ovviamente quelle iscritte nell’elenco territoriale e quindi attivamente impegnate. Abbiamo già interloquito con la Giunta regionale e con i Consiglieri regionali di Forza Italia, investendo entrambe le sfere della Regione affinché si tratti l’argomento in un articolo ad hoc della legge che prossimamente verrà presentata».

