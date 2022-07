Reggio, il ponte sul Calopinace è una... chimera. Le travi in ferro non sono ancora arrivate

Quando il Comune annuncia la ripresa e soprattutto la fine stimata di un’opera pubblica dovrebbe anche avere memoria di quanto successo per il 99% dei casi di appalti in città: rinunce delle aziende, interdittive antimafia, lungaggini burocratiche e tanti altri intoppi.

Doveva probabilmente essere più cauto l’assessore ai lavori pubblici Rocco Albanese quando nei mesi scorsi dichiarava che il ponte sul torrente Calopinace era a una svolta dopo i problemi relativi alla fornitura delle travi. E invece siamo arrivati a luglio e il ponte ancora non c’è. Ci sono piccoli passi avanti sul fronte delle campate ma le travi non ci sono e sempre in base a quanto ha ammesso lo stesso Albanese la ditta non le acquista perché in base a quanto è stato firmato il contratto il costo è aumentato a dismisura. Una situazione che di fatto sta bloccando tutto tanto è vero che sarebbe in corso una trattativa per risolvere la questione anche se Palazzo San Giorgio è pronto alla diffida. Certo, i tempi saranno ancora più lunghi ma questa non è una novità.

