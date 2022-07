Reggio, anniversario dei Bronzi: la rottura è totale

L’anniversario che divide, le celebrazioni che “spaccano”. Anche il cinquantesimo del ritrovamento dei Bronzi di Riace innesca scontri politici sul già caldissimo (a causa dei Cis) asse Reggio-Catanzaro. Il mancato coinvolgimento della Città metropolitana nella conferenza stampa per la presentazione degli eventi, in programma il 7 luglio, ha portato la tensione al punto di rottura. Palazzo Alvaro esce dal tavolo programmatico interistituzionale e trascina nello scontro anche il Comune, amministrato anch’esso dalla coalizione di centrosinistra, che annuncia la decisione di non presentarsi giovedì prossimo a Roma. I due enti, in aperta polemica con la Regione, puntano adesso su una presentazione “parallela” il martedì precedente, 5 luglio, a Reggio. Due binari distinti e distanti dalla Cittadella regionale, tutt’altro che affiancati a dispetto dei Bronzi che da sempre “viaggiano” in coppia.

