Bronzi Riace, l'invito di Occhiuto: “Calabria sia unita, Versace e Brunetti a Roma”

Un invito all'unità e alla compattezza in vista dell'importante appuntamento. “I Bronzi di Riace sono un patrimonio culturale della Calabria e dell’intero Paese. Un simbolo di bellezza, di perfezione, un grande attrattore turistico per la nostra Regione. Giovedì a Roma si terrà un evento alla Camera dei deputati - con la partecipazione, tra gli altri, dei ministri Franceschini e Carfagna - per presentare tutte le iniziative messe in campo per celebrare il 50esimo anniversario del ritrovamento di queste straordinarie statue. La Calabria avrà a disposizione un’importante vetrina nazionale”, afferma il presidente della regione Roberto Occhiuto,“e sarebbe un peccato se non ci presentassimo uniti e al completo, tutti i livelli istituzionali coinvolti, a questo atteso appuntamento. Si mettano da parte piccoli incomprensioni e si faccia un positivo passo in avanti nell’esclusivo interesse della nostra terra. Pertanto, pur non essendomi occupato in prima persona dell’organizzazione della giornata, invito a Roma i sindaci facente funzioni della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, affinché possano partecipare e portare il loro contributo alla conferenza stampa in programma nella Capitale”.

