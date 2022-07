Siderno, agente della polizia locale cade da un edificio. Ora è ricoverata a Reggio

Si trova ricoverata in terapia intensiva al Gom di Reggio Calabria una vigilessa della polizia locale di Siderno che questa mattina è caduta da un edificio. I soccorsi sono stati immediati e la donna, vista la gravità delle condizioni di salute, è stata immediatamente trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Reggio. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni la vigilessa sarebbe andata ad effettuare un sopralluogo in un edificio e a notificare un atto quando un foglio sarebbe volato via e, nel tentativo di recuperarlo, avrebbe perso l'equilibrio candendo a terra da un'altezza di circa quattro metri. Le condizioni di salute della donna, che ora è in coma, sono monitorate dall'équipe medica del reparto di rianimazione del Gom.

© Riproduzione riservata