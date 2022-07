Siderno, migliorano le condizioni dell'agente di polizia municipale caduta da un edificio

Si registra un leggero ma confortante miglioramento delle condizioni di Teresa De Leo, la ventinovenne agente del Corpo di Polizia Municipale di Siderno rimasta vittima di un grave incidente sul lavoro nella mattinata di martedì 5. L’edema conseguenza del trauma cranico subito, infatti, si sta pian piano riducendo anche se la giovane rimane in sedazione continua per prevenire ogni benché minimo movimento, come confermato dal personale del reparto di Terapia Intensiva del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria laddove Teresa è stata condotta in elisoccorso nei minuti successivi alla caduta. Il trauma cranico rappresenta la maggiore conseguenza dell’impatto col suolo, anche se Teresa De Leo ha riportato altre piccole fratture.

