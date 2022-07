Reggio, convocata la conferenza dei servizi: si riapre la “partita” per Melicuccà

L'Ato convoca la conferenza dei servizi. Un altro passo verso lo sblocco della bonifica della discarica di Melicuccà. Il primo di agosto Regione, Arpacal e i 4 Comuni dell'area siederanno attorno allo stesso tavolo per riprendere la discussione rispetto al futuro del sito a cui potrebbe essere legata la svolta dell'emergenza rifiuti. Occasione in cui ribadire la necessità di indicare cosa si può fare, dove e come. In termini finalmente chiari. Come dire una mappatura definitiva delle aree di salvaguardia.

Il prossimo step da percorrere sarà quello del piano della caratterizzazione. Prendendo atto della relazione dell'Arpacal la Regione ha tracciato le linee di massima. Certo si tratta ancora di un atto molto tecnico che con buona probabilità sarà seguito da altri provvedimenti "chiarificatori", ma la notizia è che un passo avanti verso la bonifica della vecchia discarica è stato compiuto, con tutte le prudenze che il caso richiede. È trascorso oltre un mese dall'ultima riunione in cui gli attori convolti (Arpacal, Regione, Autorità idrica, Città metropolitana) avevano fatto il punto della situazione. Occasione in cui ribadire la necessità di indicare cosa si può fare, dove e come. In termini finalmente chiari. Come dire una mappatura definitiva delle aree di salvaguardia. L'elaborato adottato dalla Regione risulta abbastanza complesso, ma è un passo avanti nel percorso della bonifica dell'area e della discarica.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata