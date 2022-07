Vertenza Alival, nuovo passaggio in commissione al Comune

La vertenza Alival continua a tenere impegnati organizzazioni sindacali e lavoratori. Tutto è ancora appeso al filo perché l’azienda non ha fatto cenni di passi indietro rispetto alla paventata chiusura dello stabilimento di San Gregorio che è prevista a partire dal prossimo anno. La prossima settimana si terrà a Roma una nuova riunione alla Conferenza Stato-Regioni su input della vice-presidente della Regione, nonché assessore con delega al lavoro, Giusy Princi. Un tentativo di riaprire al dialogo interrotto da settimane anche dopo la protesta dei giorni scorsi.

Al tavolo romano è stato convocato anche il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti che già nelle scorse settimane aveva già incontrato i rappresentanti sindacali e i lavoratori. Vertenza che sarà affrontata nuovamente al Comune in quanto è convocata la commissione lavoro in vista poi della riunione del Consiglio comunale durante il quale dovrebbe essere discusso uno specifico ordine del giorno.

