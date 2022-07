Antiraket, il commissario sui cantieri edili di Reggio

La lotta all’illegalità nel settore dei cantieri, ma in generale di tutte le attività commerciali. Domani in città ci sarà la prima uscita pubblica del nuovo Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò, che, con il dottor Massimo Mariani, prefetto di Reggio Calabria, interverrà innanzi ad alcuni cantieri edili di imprenditori aderenti alla nuova Associazione antiracket Fai Reggio Calabria, per presentare i cartelli di cantiere previsti dal Protocollo di intesa per la prevenzione dell’estorsione nei cantieri edili sottoscritto l’11 maggio scorso tra Prefettura di Reggio Calabria, Fai nazionale, Ance Reggio Calabria e l’Associazione Antiracket Fai Reggio Calabria. Si tratta di un importante passaggio dopo l’iniziativa del maggio scorso relativa alla prevenzione delle estorsioni sui cantieri edili cittadini. Un segnale importante di lotta alla criminalità organizzata e anche un messaggio simbolico di una città che vuole affrancarsi da una macchia costante che aleggia su tutta l’area dello Stretto.

