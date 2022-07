Nuovo Tribunale di Reggio, tutto in mano a Roma

Come era stato anticipato da questo giornale nella scorsa settimana è arrivato il via libera finale per il passaggio dell’area del nuovo Palazzo di Giustizia all’Agenzia del Demanio. È stata approvata questo pomeriggio dalla Terza commissione Assetto del territorio di Palazzo San Giorgio, presieduta dal consigliere Giuseppe Sera, la delibera per la costituzione del diritto di superficie del nuovo Palazzo di Giustizia. Si tratta di un passaggio estremamente importante sotto i profili politico e amministrativo, ha ricordato a margine dei lavori dell'organismo consiliare, il consigliere comunale, Carmelo Romeo che da tempo sta seguendo nella veste di delegato l'intero iter burocratico, di concerto con i dirigenti e gli uffici tecnici del Ministero della Giustizia.

«Adesso - ha poi aggiunto il consigliere Romeo - possiamo procedere speditamente con il successivo passaggio in Consiglio comunale che avverrà già nella prossima seduta dell'assise cittadina in programma questa settimana. Ringrazio i componenti della commissione e in particolare il presidente Sera per l'attenzione e la celerità con cui ha calendarizzato questa fondamentale attività che ci consente di compiere un avanzamento rilevante verso l'obiettivo a cui tutta l'amministrazione comunale sta guardando, ovvero il completamento di questa grande opera». La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione della minoranza e rappresenta un passo decisivo verso il riappalto dei lavori.

