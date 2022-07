Palmi, Fi contro la riapertura della discarica: "No alle menzogne su Melicuccà"

«No alla discarica di Melicuccà e no alle menzogne». Tornano alla carica i consiglieri di opposizione in quota Forza Italia e indirizzano i loro strali verso il primo cittadino: «Il sindaco Giuseppe Ranuccio la smetta di fare sterile propaganda politica su tematiche così importanti. Si assuma le proprie responsabilità e agisca politicamente contro la Città Metropolitana di Reggio Calabria non soltanto nel suo ruolo di primo cittadino della Città di Palmi, ma anche quale consigliere metropolitano e titolare di deleghe – quindi sottolineano i consiglieri azzurri – inviti i suoi compagni in seno alla Città Metropolitana a desistere dall’intento di aprire un’autentica bomba ecologica».

Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano proseguono su uno dei temi caldi del momento: «Cresca finalmente e dimostri senso delle Istituzioni. Compia, finalmente, atti politici concreti in Consiglio Metropolitano di fronte alla sua stessa maggioranza, che sta conducendo l’Ente verso una scelta assolutamente non in linea con l’interesse primario dei cittadini, quale è il diritto alla salute, ma neanche con il nuovo piano regionale sui rifiuti predisposto dal governo regionale del presidente Occhiuto incentrato su incentivi alla raccolta differenziata e sulla realizzazione di nuovi e moderni impianti e non certo sull’apertura di nuove discariche».

