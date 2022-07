Ventunenne muore in ospedale a Polistena, l'Asp di Reggio avvia un'indagine interna

"In seguito al decesso di un ragazzo di 21 anni presso il Polo Ospedaliero di Polistena, il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, ha avviato una verifica interna finalizzata ad accertare gli aspetti sanitari del caso". È quanto si legge in una nota diffusa dal portavoce del presidente della Regione Calabria, nonché commissario alla Sanità calabrese Roberto Occhiuto.

Il fatto

La questione: il giovane Marco Salvatore Gervaso è deceduto ieri sera all’ospedale di Polistena dove era stato ricoverato. Il 21enne era stato trasportato nell'ospedale della cittadina della Piana di Gioia Tauro dopo aver ingerito alcuni farmaci (sembrerebbe dopo una delusione sentimentale).

Secondo la denuncia del padre, il giovane sarebbe rimasto per due giorni nell’ospedale senza ricevere le cure adeguate e senza neanche la possibilità di valutare il trasferimento del ragazzo in un'altra struttura ospedaliera. Dopo 48 ore di agonia, Marco non ce l'ha fatta ed è morto. Da qui la verifica annunciata dal commissario Di Furia per capire e provare ad accertare quanto accaduto nell'ospedale di Polistena.

