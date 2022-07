Disagi idrici a Reggio Calabria: Cannavò e Arghillà senz’acqua

È ancora un bollettino da guerra in quasi tutti i quartieri della città. La carenza d’acqua continua a farsi sentire in modo preponderante soprattutto nei quartieri della zona collinare di Reggio Calabria.

E proprio ieri un lettore ha segnalato che nella strada Riparo vecchio Cannavò si verificano continui disservizi e manca l’acqua. «Tale mancanza è diventata cronica non per via della perdite ma a causa delle manovre non autorizzate in quanto il punto di manovra è alla mercé di tutti, mentre nella zona sottostante, ovvero Cannavò, l'acqua scorre a fiumi, situazione aggravata anche da molti disabili che ci sono in zona purtroppo! Di seguito descrivo i giorni che i rubinetti sono a secco: dal 21 aprile l'acqua torna il 3 di maggio; dal 27 maggio l'acqua ritorna il 5 di giugno. Da giovedì 23 di giugno ad oggi l'acqua non è tornata! A nulla sono valse le segnalazioni continue per telefono, mail e pec sia agli uffici Urp, vigili urbani, e carabinieri della locale stazione! Distinti saluti». Il lettore si firma come “un cittadino indignato da tale menefreghismo".

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Reggio Calabria

© Riproduzione riservata