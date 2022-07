Rifiuti a Reggio, la gara milionaria all’appuntamento decisivo

Gran parte del destino del servizio rifiuti in città è legata all’udienza di oggi al Consiglio di Stato. Dopo il lunghissimo rinvio disposto a marzo scorso nella giornata di oggi si entrerà nel merito del ricorso promosso da Comune e Teknoservice contro la decisione del Tribunale amministrativo regionale di sospendere l’aggiudicazione in favore della ditta piemontese del servizio di raccolta della spazzatura per i prossimi 4 anni con possibilità di un altro anno di rinnovo. Tutto fermo a dicembre, però, quando cioè l’amministrazione decide di sostituire Avr con un affidamento temporaneo “consigliato” dagli stessi giudici del Consiglio di Stato per superare la difficoltà nel sistema di raccolta. Teknoservice lavora con una Spada di Damocle che aleggia da mesi. Ha chiesto di anticipare la definizione del ricorso per consentire di programmare tutti gli interventi del caso per correggere le problematiche esistenti in città sul fronte della spazzatura ma deve attendere oggi. La decisione è molto probabile che non arriverà a breve ma sicuramente sarà l’ultimo passaggio per capire chi e come gestirà il servizio di igiene urbana. In questi mesi e nelle ultime settimane in particolare c’è stato uno scambio di documenti per ribadire le ragioni delle parti in causa.

