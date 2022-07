Polistena, nasce il comitato per l’ospedale: domani si torna di nuovo in piazza

Salgono i decibel della protesta a difesa dell'ospedale Spoke di Polistena e del diritto alla salute. Nel pomeriggio di ieri, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, il neonato Comitato spontaneo a tutela della salute. Sono stati i quattro fondatori, Marisa Valensise, Francesco Trimarchi, Marcello Cordiano e Francesco Nasso, a spiegare i motivi della nascita del Comitato, annunciando allo stesso tempo di aver indetto per domani, sabato 23 luglio, (alle 9.30), una prima manifestazione di protesta davanti all'ingresso principale del "Santa Maria degli Ungheresi".

Marisa Valensise, aprendo la conferenza ha precisato: «Ci siamo costituiti in Comitato spontaneo e non abbiamo colore politico, siamo tutti in veste di semplici cittadini, il nostro comune denominatore è l'amore per il territorio, per il bene comune, non riusciamo a vedere, giorno dopo giorno, la distruzione del nostro ospedale, che dovrebbe fornire servizi al vastissimo territorio della Piana». Riguardo al sit-in di protesta organizzato per domattina davanti all'ingresso dell'ospedale, Marisa Valensise ha spiegato che ha l'obiettivo di ottenere il potenziamento immediato del Pronto soccorso, la riapertura del reparto di Anestesia e Rianimazione senza il quale l'ospedale di Polistena è al collasso, nonché il ripristino dei ricoveri in Chirurgia e in Cardiologia.

