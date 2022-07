Reggio Calabria, la cultura a sostegno dei ragazzi: una nuova sinergia tra Istituzioni

«Il presente, ma soprattutto, il futuro è fatto di sinergie». Con questa espressione, il procuratore per i minori, Roberto Di Palma, rappresenta bene quel circuito di rete che vede il Tribunale e la Procura minorile aggiungere un altro significativo tassello: il protocollo d’intesa sottoscritto con l’Università per stranieri “Dante Alighieri” con un duplice obiettivo: consolidare le attività di promozione e salvaguardia dell’infanzia e adolescenza ed investire in, particolare modo, sulla formazione universitaria e professionale.

La firma

Alla presenza della dottoressa Patrizia Surace e della professoressa Franca Panuccio, il procuratore Roberto Di Palma, il presidente del Tribunale per i minorenni Marcello D’Amico e il rettore Antonino Zumbo, hanno messo nero su bianco i contenuti della convenzione che, nei due anni della sua durata, guarda alla possibilità concreta di garantire «la realizzazione di azioni formative congiunte per la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi i minori vittime di condotte pregiudizievoli, abusive e maltrattanti».

