Discarica di Melicuccà, sale la preoccupazione

L’associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” esorta i Comuni interessati dall’apertura della discarica di Melicuccà di prendere una posizione sulla questione. A quanto è dato sapere nella cittadina palmese è già stato avviato un dibattito sull’argomento. «Ci auguriamo – spiegano i componenti dell’associazione Cittadinanza Attiva di Pellegrina – che anche Bagnara, Seminara e Sant’Eufemia prendano subito una posizione chiara, per rappresentare alla Metro City e alla Regione gli ormai atavici problemi che tale riapertura provocherebbe ai territori circostanti. Esprimere un semplice "no" o fare "sterile" contrapposizione politica di parte, rimbalzando le responsabilità tra destra e sinistra, significa spianare la strada a chi, nella confusione, vuole far passare sotto traccia i vizi autorizzativi sottesi alle procedure, facendo entrare dalla finestra ciò che non sono riusciti a fare passare dalla porta».

