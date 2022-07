Reggio, inseguimento con rissa e sparatoria tra nomadi al rione Marconi: un ferito

Rissa, sparatoria, inseguimenti come fosse il far West ed un ferito: scontro di fuoco tra nomadi la scorsa notte al rione Marconi a Reggio Calabria, cintura urbana sud a poche decine di metri dall'ospedale Morelli. Un 54enne nomade, B. D., l'obiettivo di un gruppo rivale. La vittima fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo a bordo di un furgone sul quale si spostava. Sul posto le pattuglie delle Volanti della Scientifica e della Squadra mobile della Questura di Reggio Calabria. Due nomadi, entrambi pregiudicati e già agli arresti domiciliari nelle palazzine comunali dello stesso rione Marconi, sono stati prelevati dalla Polizia e sottoposti ad esame stub perché sospettati di essere coinvolti. Accertamenti che avrebbero dato esito negativo. Indagini a tutto campo della Squadra mobile con la pista privilegiata dello spaccio della droga.

