Reggio Calabria, il fascino magico dello Stretto per “I Tesori del Mediterraneo”

Diciassette anni di “palcoscenico” per “I Tesori del Mediterraneo”, ma l’emozione per chi li vive è quella della prima volta. A Palazzo San Giorgio, il giornalista Carlo Annese introduce così la manifestazione che ha preso il via ieri e si protrarrà fino a domenica prossima; nel passaggio suggestivo delle barche, dalla terra al mare, c’è molto della sfida dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, che celebra la cultura, lo sport e lo spettacolo portando in riva allo Stretto centinaia di presenze tra spettatori, turisti, protagonisti del mondo culturale e istituzionale, autorità e sportivi. «Sono tanti i sacrifici cui andiamo incontro; ma è altrettanta la soddisfazione di accendere i riflettori, con un giorno in più che abbiamo dedicato all’edizione di quest’anno di vivere il nostro lungomare», annuncia la presidente Natalia Spanò, salutando i tanti partner, annunciando le prestigiose sinergie con l’Accademia di Belle arti (presente il direttore Piero Sacchetti) e il Museo nazionale e ancora la presenza, venerdì, del direttore della Dia, Maurizio Vallone.

«Questa è la casa di tutti reggini e non c’è migliore occasione per aprire le porte; bisogna lavorare per consolidare eventi come questi e convincerci che non abbiamo nulla di meno delle altre città», così il sindaco f.f. Paolo Brunetti che invita al tavolo l’assessore Irene Calabrò impegnata in altra conferenza.

