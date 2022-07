Inchiesta "Planning", 'ndrangheta e imprenditoria a Reggio: scarcerato Domenico Gallo

Un'altra scarcerazione nell'inchiesta della Procura antimafia di Reggio Calabria "Planning". Il Gip Antonino Foti ha disposto la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Domenico Gallo, l'imprenditore della Locride tra i più impegnati a livello nazionale nel settore della bitumazione. A carico di Gallo, difeso dagli avvocati Marco Gemelli del Foro di Reggio e Antonio Speziale del Foro di Locri, sono stati disposti i domiciliari "essendo attenuato il quadro cautelare originario".

Nell'indagine "Planning" che secondo la Dda di Reggio, e gli investigatori della Dia e della Guardia di Finanza, sono indagate 20 persone con 12 imprenditori inizialmente colpiti da misura cautelare (8 in carcere e 4 ai domiciliari). L'accusa centrale riguarderebbe l'esistenza di un Patto tra 'ndrangheta e imprenditori a Reggio Calabria nei settori dell'edilizia e della grande distribuzione alimentare.

Intanto Francesco Cozza, indagato nel procedimento denominato Planning e difeso dagli avvocati Celestina Marino e Giuseppe Mazza, dichiara: «Mi ritengo, in coscienza, estraneo a ogni reato che mi è stato contestato. Sono e resto sereno, perché ho sempre improntato il mio vissuto nel segno dell’onestà e della legalità. Per quanto riguarda il procedimento giudiziario, che mi è stato notificato nella giornata di ieri, posso solo dire che ciò non intacca la mia fiducia nella magistratura alla quale chiedo solo di fare al più presto chiarezza sulla mia posizione sia nell’interesse della giustizia che della mia onorabilità».

