Locri, la scalata dei “giovani” Cordì: avviso di chiusura indagini per 48. I NOMI

La Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha chiuso le indagini scaturite dall’inchiesta “New Generation” nei confronti di 48 indagati. L’operazione come si ricorderà è stata eseguita il 6 luglio dai Carabinieri del Comando Provinciale in esecuzione di un’ordinanza del gip reggino, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 29 soggetti, con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione mafiosa finalizzata alla produzione, traffico e detenzione di droga, armi e munizioni, danneggiamento, estorsione pluriaggravata e traffico e spaccio di banconote false.

L’operazione compendia i risultati investigativi emersi in due attività d’indagine complementari, “New Generation” e “Riscatto II”, condotte dai militari del Gruppo Locri, finalizzate alla disarticolazione di quelle che sono, in parte, ritenute le “giovani leve” della cosca Cordì, operante a Locri, e alla rilevazione giudiziaria delle richieste estorsive avanzate da esponenti del clan nel confronti di imprenditori della Locride.

Tutti i nomi

Domenico Aronne

Antonio Aversa

Damiano Aversa

Ivan Bruzzese

Manuel Carciati

Domenico Catalano

Giuseppe Catalano

Giuseppe Cherubino

Salvatore Congiusta

Antonio Cordì (1987)

Antonio Cordì (1997)

Antonio Cordì (2002)

Domenico Cordì (1979)

Domenico Cordì (1991)

Riccardo Francesco Cordì

Vincenzo Cordì (1989)

Marco Cosentino

Bruno D’Agostino

Alberto D’Amico

Mario De Domenico

Agostino Antonio Dieni

Antonino Dieni

Ennio Floccari

Alba Furfaro

Pietro Glioti

Leonardo Guastella

Michael Guastella

Michele Iemma

Cristian Cosimo Ierinò

Antonio Lanzetta

Pietro Lascala

Simone Limone

Angelica Mittica

Antonella Mittica

Bernardo Mongiardi

Pasquale Novella

Francesco Pangallo

Carmelo Politanò

Alessandro Politi

Massimo Rulli

Salvatore Sbarra

Angeloantonio Scalia

Luca Scaramuzzino

Giovanni Scarfò

Vincenzo Temi

Luigi Stefano Ursino

Lorenzo Vico

Gerardo Zucco

