Reggio Calabria, Polizia locale: sono arrivati quindici nuovi agenti

Hanno firmato ieri mattina al Comando di Polizia Locale i 15 nuovi agenti che saranno in servizio sul territorio reggino per i prossimi tre mesi. Ad accoglierli per la firma al Comando di Viale Aldo Moro l’assessora alla Sicurezza e alla Polizia Locale Giuggi Palmenta insieme al comandante del Corpo Salvatore Zucco.

«Un apporto fondamentale di forze al corpo di Polizia Locale – ha commentato la componente dell’esecutivo comunale – che costituirà certamente un valore aggiunto per la sicurezza ed il controllo del nostro territorio, oltre che un valido supporto per le attività del Comando, in particolare durante questo periodo estivo in cui aumentano le attività in coincidenza con le tante manifestazioni culturali, musicali, e con l'aumento del volume commerciale di tante attività turistiche. Ringrazio i nuovi agenti per la disponibilità che hanno dichiarato, sono tutti giovani e vogliosi di poter portare il loro contributo professionale al servizio della comunità cittadina. Da parte nostra – ha aggiunto Palmenta – continueremo a lavorare nel solco dell'indirizzo, interpretato dal comandante Zucco, di una Polizia Locale sempre più di prossimità, nell'ottica di un dialogo e di un coinvolgimento della cittadinanza improntati alla cultura della legalità, del rispetto delle regole e della convivenza civile».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata