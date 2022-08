Reggio, saracinesca manomessa nella zona di San Filippo

Tecnici e idraulici impegnati nella periferia sud della città. Fari puntati per fare chiarezza sui disservizi che interessano il popolo quartiere di Pellaro e dei diversi rioni in cui si articola il vasto territorio dell’area. Attività, spiega il consigliere delegato, Franco Barreca, che da settimane segue passo passo gli interventi che hanno fatto venire fuori diverse perdite e non solo. Infatti nell’attività di monitoraggio della rete sono «venuti fuori anche degli atti di sabotaggio. Abbiamo avuto modo di verificare che nella zona di San Filippo qualcuno è intervenuto manomettendo una saracinesca. Questo ha reso impossibile che il serbatoio di riempisse». Il risultato? Ancora più disagi ai cittadini. E alla luce dell’amara ma certo non inaspettata scoperta Barreca ricorda «che questi atti rappresentano reati». Da settimane si porta avanti a macchia di leopardo su tutta la città un’attività silenziosa per individuare i furti d’acqua e i sabotaggi. Fenomeni diffusi che contribuiscono a incrementare i disservizi.

