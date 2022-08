Villa San Giovanni, una lite di vicinato degenera: estrae una pistola e spara

La vita ci riserva anche questo, nonostante la mia umiltà ed umanità. Sto bene, non ci sono serie complicazioni fino al momento, dovrò fare un piccolo intervento». Affida le sue sensazioni a Facebook Alberto Bellantoni, presidente dell’associazione culturale “Diportisti Villesi”, vittima di una sparatoria che gli ha causato una ferita al viso per la quale dovrà sottoporsi ad un’operazione. E diversi e numerosi, sui vari social network, sono stati gli attestati di solidarietà che la comunità villese ha voluto far arrivare a Bellantoni. Abbiamo raggiunto il presidente al telefono: ha risposto dalla sua stanza del Gom dove è attualmente ricoverato, in buone condizioni nonostante tutto, in attesa dell’intervento programmato per quest’oggi per estrarre un proiettile dalla mandibola. È lui stesso, infatti, a raccontare quanto accaduto a Porticello: «Ero nel mio giardino - spiega Bellantoni - intento a svolgere le mie consuete attività quando ho visto questa persona, passare proprio davanti il cancello. Poi sono stato bloccato dalla sua auto posizionata in maniera tale che io non potessi uscire. Sceso dalla macchina mi ha chiesto le chiavi affinché potesse attraversare il mio pezzo di terra ed arrivare così al suo, sebbene sul mio appezzamento non gravi nessuna servitù. Nel fare valere le mie ragioni, improvvisamente mi ha indirizzato tre colpi di pistola, due arrivati in viso e uno andato a segno sul veicolo.. Ho chiamato io stesso i soccorsi ed anche i Carabinieri che lo hanno raggiunto a casa per le consequenziali formalità».

