Rosarno, è morta Norina Ventre conosciuta come “Mamma Africa”

E’ spirata alle ore 5 di questa mattina, nella sua casa di via Convento, alla veneranda età di 94 anni, Norina Ventre, la rosarnese conosciuta come Mamma Africa. Per oltre un quarto di secolo Norina nella sua azienda agricola di via Nazionale Nord, vicino al Ponte sul Mesima, ha mantenuto in vita, con la fattiva collaborazione di un gruppo di volontari, un punto di ritrovo, dove migliaia di migranti hanno potuto ricevere pasti caldi, generi alimentari, oggetti di prima necessità, medicine e vestiario, frutto delle offerte generose dei rosarnesi. Per avere consacrato l’intera esistenza all’apostolato laico in difesa degli “ultimi e indifesi” il Presidente Mattarella l’ha insignita dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica. Nel 2011 con il film “A Chjàna”, il regista Jonas Carpignano ha portato sulla ribalta mondiale la vicenda straordinaria di Norina Ventre, una delle eroine del nostro tempo.

