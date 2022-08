Reggio, da ottobre niente voli per Milano: ennesimo flop per l’aeroporto

Stop dei voli diretti sulla tratta Milano-Reggio dal prossimo 30 ottobre. Chi prova ad acquistare un biglietto sul portale Ita Airways da Reggio a Milano o viceversa, si troverà davanti ad un bivio: sino al 29 i diretti sono disponibili, dal giorno successivo bisognerà fare scalo a Roma. Abbiamo provato, solo per limitarci agli aeroporti più vicini, a fare la stessa cosa per la tratta Lamezia-Milano e Catania-Milano. Voli diretti regolarmente presenti anche dopo il 30 ottobre.

L’ennesima denuncia arriva dal Comitato “Difendiamo l’aeroporto dello Stretto da Milano” i cui iscritti sono da tempo valide sentinelle. In pratica, quanto denunciato dalla Gazzetta del Sud lo scorso febbraio si ripete. In quel caso la data limite era il 26 marzo. Dal giorno successivo, infatti, non era più disponibile il tagliando con volo diretto. A seguito dell’articolo e delle proteste di comitati, cittadini, associazioni, forze produttive, sindacali e altri ancora, i voli furono ripristinati.

«Non sappiamo se la stessa cosa avverrà anche in questo caso – sottolineano i rappresentanti del Comitato milanese – ad oggi però lo stato di fatto è questo. I voli diretti, come dicevamo, non sono disponibili da e per Reggio dal 30 ottobre. Tanti nostri iscritti, reggini e messinesi, vorrebbero acquistare sin da adesso i biglietti per le festività natalizie.

