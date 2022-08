Incendio a Marina di Gioiosa Jonica, identificati e denunciati i due autori

Due persone, accusate di incendio colposo e inadempienza delle ordinanze vigenti in materia, sono state denunciate in relazione a un incendio di sterpaglie e rifiuti sviluppatosi a Marina di Gioiosa Jonica, nel Reggino. Le attività dei Vigili del Fuoco e della Polizia di stato hanno portato all’identificazione dei due. Nella notte, una squadra di pompieri di Siderno è intervenuta a Canolo vecchio per l’incendio del portone di un’abitazione. Le cause sono in corso di accertamento da parte degli specialisti dei Vigili del fuoco, mentre le indagini sono condotte dai Carabinieri.

