Reggio Calabria, così cambierà il Tempietto con le nuove “aree benessere”

Ancora un tassello – piccolo per quanto vogliamo, ma sempre dal forte valore simbolico – nel mosaico della riqualificazione complessiva dell’affaccio a mare. Riflettori puntati, ancora una volta, sull’area del Tempietto oggi abbandonata al degrado.

Dopo la recente aggiudicazione della gara d’appalto per la riqualificazione dell’intera con aree destinate ad esposizioni, a palestre e sport all’aperto, playground, zone agility dog, giardini botanici tematici e un parcheggio in erba con pensiline social, ecco arrivare anche l’approvazione in giunta comunale del progetto di fattibilità tecnico-economica per l’installazione nello stesso sito di “strutture funzionali alla rigenerazione urbana”. Nello specifico, «grazie alla disponibilità manifestata dal raggruppamento vincitore del concorso per idee nella cessione di alcune aree», il programma per l’importo di quasi 600mila euro interessa due lotti funzionali: il primo per un’area di percorsi benessere (circa 472 mq), il secondo per un’area “My Equilibra” (312 mq). Nel primo lotto sono previste due aree ludico-sportive distinte mediante separazioni artificiali (panchina in pvc) che consentiranno specifiche attività alle diverse fasce di età. Nel secondo lotto sarà installata una struttura caratterizzata dal design unico, »con tecnologie produttive all’avanguardia», si legge nella relazione illustrativa. E «le scelte progettuali di entrambi i lotti funzionali pongono particolare attenzione all’ecosostenibilità».

